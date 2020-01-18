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  4. Yaşlılar Büyükşehir ile yalnız değiller

Yaşlılar Büyükşehir ile yalnız değiller

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yalnız yaşayan ya da ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ulu çınarlar için YADES adı altında başlattığı hizmetler hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yalnız yaşayan ya da ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ulu çınarlar için YADES adı altında başlattığı hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Yaşlıların evlerinde bakım ve temizliklerinin yapıldığı hizmeti Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yer alan Evde Bakım Birimi elemanları gerçekleştiriyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü yaşlılara hizmet vermesi amacıyla Mimarsinan Parkı’nda açılan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, sadece bu merkez içinde hizmet vermekle kalmıyor. Merkez içinde yer alan Evde Bakım Birimi elamanları yalnız yaşayan ya da ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılara evlerinde hizmet veriyor. Ulu çınarların evlerinin temizlik, bakım ve basit tamirat işleri ile yaşlılarımızın kişisel bakımları ve sağlık kontrolleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karşılanıyor. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Evde Bakım Birimi elemanları Gültepe Mahallesi’nde engelli çocuklarıyla birlikte yaşayan Mefaret-Yusuf Türkdönmez çifti ile Aydınlıkevler Mahallesi’nde kızıyla yaşayan Ayşe Kaya’nın evlerine de gitti. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Mefaret Türkdönmez, “Bizlere bu yardımı yaptıkları için her namazımda dua ediyorum. Engelli bir evladım var. Yavrumu, kaldıramaz olmuştum. Geldiler, yardım ettiler ve her hizmeti yaptılar. Çalışanların güler yüzlülüğü bile yetiyor. Bundan daha iyi bir hizmet olamaz ki. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, hizmeti, hürmeti, insanlığı ile bizlere her şeyi tattırdı. Allah razı olsun” diye konuştu.

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