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Yaşlılar çiçeklerle sevindirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından salgınla mücadelede risk grubunda bulunan, kent genelindeki 65 yaş üstü vatandaşlar için yılbaşı öncesi çiçek dağıtıldı.Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığınca yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayati bir riskle tedbir ve önlemler eşliğinde hayatını sürdüren 65 üstü yaş üstü vatandaşlar için yeni yıla saatler kala çiçek dağıtım etkinliği düzenlendi, bir nebze de olsa yaşlı bireylerin yüzü güldürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından salgınla mücadelede risk grubunda bulunan, kent genelindeki 65 yaş üstü vatandaşlar için yılbaşı öncesi çiçek dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığınca yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayati bir riskle tedbir ve önlemler eşliğinde hayatını sürdüren 65 üstü yaş üstü vatandaşlar için yeni yıla saatler kala çiçek dağıtım etkinliği düzenlendi, bir nebze de olsa yaşlı bireylerin yüzü güldürüldü. Bu yıl pandemiden dolayı verilen mücadelede Cumhurbaşkanlığı ve Bilim Kurulu’ndan çıkan tedbirler gereği risk grubunda olarak görülüp sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ekipler tarafından hazırlanan çuha çiçeklerinden oluşan paketler kapı kapı dolaşarak dağıtıldı. Çiçeklerin yanında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imzalı notta “Yalnız değilsiniz. Toplumsal hafızamızın vazgeçilmez çiçekleri olan siz saygıdeğer büyüklerimizi unutmadık, unutmayacağız” yazdı.
Ekipler tarafından kapıları çalınarak hediyelerini alan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çiçekler için teşekkür ederek mutluluklarını ifade etti.

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