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Yaşlılar Günü Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı

04.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ’Yaşlılar Günü’ dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Yaşlılar Günü Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı

Düzenlenen etkinlikte, Bayburt Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, Bayburt’ta yaşayan yaşlı bireylerle bir araya getirildi. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bahçesinde ağaç dikimi etkinliğine katılan çocuklar ve büyükler, keyifli vakit geçirerek unutulmaz bir gün yaşadılar. Hep birlikte vakit geçiren çocuklar ve yaşlılar, etkinlikten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Ağaç dikiminin ardından Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terasında kısa bir mola veren çocuklar ve büyükler Bayburt’un manzarasına karşı çay içerek sohbet ettiler. Bayburt’un eski zamanlarından bahseden büyükler, çocuklara hatıralarını anlattılar. Duygusal anların yaşandığı gün, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Yaşlılar Günü münasebetiyle organize edilen etkinliğe Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, Bayburt’ta yaşayan yaşlı bireyler katıldı.

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