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Yaşlılar online egzersizle formda kalacak

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesince, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilenler için haftanın üç günü canlı yayınla egzersiz eğitimi veriliyor - Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan: - "Bağışılık sistemini, beden ve ruh sağlığını güçlendirmek için yaşlılarımız için uzaktan egzersiz eğitimini başlattık" - Japon uzman fizyoterapist Hiroşi Nakajima: - "Egzersiz için illaki yürümek zorunda değilsiniz, otururken bile yapabileceğiniz birçok egzersiz var"

AYŞE YILDIZ - Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uzaktan egzersiz eğitimi başlattı.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan ve yaşları 60 ile 92 arasında değişen vatandaşların eğitim gördüğü Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi'nde de Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde eğitime ara verildi.

Evden çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlıların aktif yaşama katılmasını sağlamak, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sunmak için Japon uzman fizyoterapist Hiroşi Nakajima, gönüllü olarak haftanın üç günü canlı yayında egzersiz eğitimi veriyor.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, evlerinden canlı yayına bağlanarak, hareketleri yapmaya çalışıyor.

- "Evde de her türlü faaliyet yapılabilir"

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, AA muhabirine, 65 yaş üstü vatandaşların kronik hasta ve bağışıklık sistemi zayıf olduğundan risk grubu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, yaşlıların tecrübesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tufan, "Bu toplumun sizlere ihtiyacı var, lütfen evde kalın. Evde de her türlü faaliyet yapılabilir." dedi.

Tufan, yaşlılara, tehlike arz etmeyecek, kazaya zemin yaratmayacak hafif hareketler yapmalarını önerdi.

Günlük yapılan egzersizin insanı zihinsel olarak tazeleyeceğini, bağırsak sistemini hareketlendireceğini aktaran Tufan, "Bağışıklık sistemini, beden ve ruh sağlığını güçlendirmek için yaşlılarımıza yönelik uzaktan egzersiz eğitimi başlattık. Kampüsümüzden Facebook ve Instagram hesabından uyarı yaparak, canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi bu programa davet ediyoruz." diye konuştu.

- "Ağrı ve acı hissederseniz o hareketi sonladırın"

Öğretim elemanı, uzman fizyoterapist Nakajima da kan dolaşımının sağlanmasında egzersizin önemli olduğunu, bunun için yaşlıların günlük parmaklarını, eklemlerini, karın bölgesi, omurga, omuz, kol ve bacaklarını hareket ettirmesi gerektiğini bildirdi.

Çok oturmanın iyi olmadığına dikkati çeken Nakajima, "Egzersiz için illaki yürümek zorunda değilsiniz, otururken bile yapabileceğiniz birçok egzersiz var. Günde iki defa, sabah ve akşam üzeri yapmanız daha sağlıklı. Eğer bir harekette ağrı ve acı hissediyorsanız o hareketi sonlandırın." ifadelerini kullandı.

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