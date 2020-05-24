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Yaşlılar sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet etti

KARABÜK HABERLERİ  | 24.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma serbesti olan 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma serbesti olan 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti. Belediye Başkanı Elif Köse tarafından da vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.
Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte ilçede meydanlara akın etti.
Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uyarak saatlerce sohbet etti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından da vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köse, vatandaşlardan gelen talepleri de not aldı.
Köse, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayramın çok farklı olduğunu söyledi.
Bunun ilk ve son olmasını temenni eden Köse, "Birbirimizden uzak, birbirimizi kucaklayamadan bizim en çok sevdiğidir dokunarak sevgisini belli etmek, maalesef bu bayram bunu yaşayamadık. Bugün çıkma hakkı olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızla meydanda buluşalım istedik. En azından onların bayramını kutlayalım istedik. Çünkü çoğu torunundan, çocuklarından uzak bayram kutlamak zorunda kaldı. onların bu burukluklarını bir nebze olsun giderebilmişizdir diye düşünüyorum. İnşallah bayramdan sonra kısıtlamalarda son bulma ve gevşemeler olacak. Yine vatandaşlarımızla sokakta buluşacağız" diye konuştu.
Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından da sokağa çıkan vatandaşlara maske dağıtımı yapılırken, 14 bin adet maske dağıtımının yapılacağı bildirildi.

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