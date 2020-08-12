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Yaşlılar ve engelliler için hobi bahçesi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere birçok alanda sosyal hizmetlerine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere birçok alanda sosyal hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar ve engelliler için hobi bahçesi oluşturuyor.
Menteşe ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde 4 dönümlük arazi üzerine kurulan hobi bahçesi, yaşlılar ve engellilerin şehir gürültüsünden ve hareketliliğinden uzak, toprakla ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.
Bahçeye 129 adet Ceviz fidanı dikildi
Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hobi bahçesine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Bir İz De Sen Bırak’ kampanyası kapsamında kadınlar tarafından 129 adet ceviz fidanı dikildi. Oluşturulmaya başlanan hobi bahçesinde Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli çocuklar bahçecilik faaliyetlerinde bulunacak. Ayrıca yaşlılar ise ağaç budama ve ağaç dikimi üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek. Kurulacak olan hobi bahçesi ile engellilerin ve yaşlıların sosyalleşmelerine olanak sağlanmış olacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin insan odaklı projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiğini ifade eden 100 Yaş Evi Üyeleri, hobi bahçesindeki ceviz fidanlarının bakımlarını sık sık yaptıklarını ifade ettiler. 100 Yaş Evi üyeleri, “Menteşe ilçesi İkizce Mahallesinde 4 dönümlük arazi üzerinde oluşturmaya başladığımız hobi bahçesine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 129 adet ceviz fidanı diktik. Buraya engelli ve yaşlı arkadaşlarımızla sık sık gelerek cevizlerin bakımlarını yapıyoruz. İleride hobi bahçemizde seralar ve tarımsal faaliyetlerin yapılacağı aktivite alanları da oluşturulacak. Engelli ve yaşlılar olarak ilerleyen zamanlarda bakımını yaptığımız bu fidanların meyvelerini yemek, gölgesinde oturmak istiyoruz. Engellilerimiz ve yaşlılarımız adına bu güzel imkânı sunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederiz” dediler.

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