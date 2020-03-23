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Yaşlılara kolonya dağıtılıyor

YALOVA HABERLERİ  | 23.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve bilgilendirme mektubu dağıttı.İlçe genelinde okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmalarını yürüten Altınova Belediyesi ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve bilgilendirme mektubu dağıttı.Altınova Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Hakan Beykoz, basın mensuplarına, Korona virüsün en çok yaşlıları etkilediğini hatırlatarak, “Yaşlılar ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımız evde kalmalı.

Yalova Altınova Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve bilgilendirme mektubu dağıttı.
İlçe genelinde okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmalarını yürüten Altınova Belediyesi ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve bilgilendirme mektubu dağıttı.
Altınova Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Hakan Beykoz, basın mensuplarına, Korona virüsün en çok yaşlıları etkilediğini hatırlatarak, “Yaşlılar ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımız evde kalmalı. Korona virüs ile mücadelede vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara ve kişisel hijyene dikkat etmeleri gerekir. Ekip olarak, kapı kapı gezerek vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Verdiğimiz mektuplarda zabıta Amirliğimizin ve Evde Bakım Hizmetlerimizin iletişim numaralarını vatandaşlarımıza vererek ihtiyaç durumunda kendilerinin yanında olacağımızı hatırlatıyoruz” diye konuştu.

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