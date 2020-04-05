YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Dursunbey Belediyesi Vefa Destek Grubu bünyesinde Gönül Köprüsü Hareketi’ni oluşturan belediye çalışanları, ilçede yaşayan 65 yaş üstü bin 200 kimsesi olmayan yaşlının manevi evladı olacak.Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile Vefa Destek Masası’na destek olmak ve kimsesi olmayan vatandaşlara ulaşmak amacı ile ’Gönül Köprüsü Projesi hayata geçirildi.

Dursunbey Belediyesi Vefa Destek Grubu bünyesinde Gönül Köprüsü Hareketi’ni oluşturan belediye çalışanları, ilçede yaşayan 65 yaş üstü bin 200 kimsesi olmayan yaşlının manevi evladı olacak.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile Vefa Destek Masası’na destek olmak ve kimsesi olmayan vatandaşlara ulaşmak amacı ile ’Gönül Köprüsü Projesi hayata geçirildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşer Müdürlüğü koordinesinde 40 kişiden oluşan ekip, ilçede bulunan 65 yaş üstü bin 200 kimsesiz vatandaşın bu süreçte manevi evladı olacak. Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kurulan komuta merkezinden yönetilen proje kapsamında 40 belediye çalışanı merkez ve kırsal mahallelerde görev alacak. 13 araçla yürütülecek proje, İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Masası’nın da yükünü almış olacak.
Projenin ilk gününde sahaya çıkan ekipleri ziyaret eden Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ekiplere teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Bahçavan, 13 ekipten oluşan Gönül Köprüsü Projesi’nin ilçedeki bin 200 civarındaki yalnız yaşayan vatandaşa ulaşacağını ve bu vatandaşlara ekiplerin adeta evlatlık yapacağını söyledi. Bu süreçte ekiplerin birçok soru ile karşılaşacağını ifade eden Başkan Bahçavan, bu soruların oluşturulan merkezde cevap bulacağını söyledi. Başkan Bahçavan, "Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları olacak. Mutlaka bu süreçte psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız da olacak. Bu vatandaşlarımız ile ekiplerimiz iletişim halinde olarak sorun ve taleplerini bizlere iletecekler. Sahada olacak olan ekiplerimiz sosyal mesafeye önem göstererek hemşehrilerimiz ile iletişim kuracaklar. Tarihi bir zaman içerisinden geçiyoruz. Bunlar ileride torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacağımız şeyler. ben 57 yaşındayım ve bu yaşıma kadar böyle bir salgın ve teyakkuz hali görmedim. Allah razı olsun devletimiz her türlü önlemi alıyor. Her türlü imkanı seferber edip önümüze koyuyor. İnşallah bu günleri de Allah’ın yardımı ve bizlerin tedbirlere uyarak çok kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum. Sahada çalışacak arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Temizkan ise, "Tam olarak bu örnek proje bir gönül alma, dua alma projesi. Bugünlerde bütün birimlerimiz elinden gelen fedakarlığı sergiliyor. Gece 12’den bu yana güvenlik güçlerimiz ve orman ekiplerimiz ilçemiz giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar. Bizler de evlerinde kalan ciddi nüfus için bu projelere önem veriyoruz. Biz bu projeyi çift kanat olarak düşünüyoruz. Bunun bir kanadı da bilindiği gibi Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde öğretmenlerimiz de evlerinden yaşlı vatandaşlarımızı arayarak terapi desteği ve rehberlik hizmeti veriyorlar. Bu projedeki ekiplerimiz de saha içinde vatandaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyarak iletişim halinde olacaklar. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Belediye Başkanımıza Vefa Destek grubumuza vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Tomografi çekiminde korona virüs riskine dikkat

Trafik ışıklarında uyarı

Trafik ışıklarında uyarı

Muğla’da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Muğla’da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Efe Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.