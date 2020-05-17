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Yaşlılara sazlı sözlü moral

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kalkan yaşlılar parka akın etti.

Yaşlılara sazlı sözlü moral

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kalkan yaşlılar parka akın etti. Parkta yaşlılara müzik öğretmeni mini bir konser verdi.
Nizip İlçesinde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara akın etti. Çimenlerde ve ağaç gölgesinde oturan yaşlılar bir sürpriz ile karşılaştı. Yaşlıların evlerinde bunaldığını fark eden parkın Güvenlik Müdürü Müslüm Erdoğan, şaşırtan bir jeste imza attı. Müzik eğitmeni olan arkadaşı Nuh Üren’i parka çağıran Erdoğan, yaşlılar için sazlı sözlü bir eğlence düzenledi. Bir hafta sonra yeniden dışarı çıkan yaşlılar, yemyeşil parkta hem sosyal mesafe kuralına riayet ederek oturup nefes aldı hem de türkülerle eğlenerek moral buldu.

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