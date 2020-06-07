Yaşlılara ‘Sıkılma Ben Varım’ dediler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, korona virüsü tehdidi nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlıları unutmadı. 65 yaşın üstündeki kişilerin evde kendini yalnız hissetmemesi ve keyifli vakit geçirmesi için harekete geçen 44 gönüllü öğrenci, “Sıkılma Ben Varım” projesini başlattı.

Tamamı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde eğitim gören 44 genç, yaşlılar için online ortamda oyun ve aktivite tasarladı. Yaşlılarla sohbet eden, anılar paylaşan ve ihtiyaç duydukları birçok konuda da onlara yardımcı olan gençler, zorlu bir süreçten geçen yaşlıların moral ve enerji kaynağı oldu. “Sıkılma Ben Varım” projesini aralıksız devam ettiren gençlerin, kendi imkanlarıyla ulaştıkları yaşlılarla, dijital ortamda her hafta bir araya gelmeyi sürdürdüğü öğrenildi.

İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Didem Kan Kılıç, projenin “Kolektif Hareket” dersi kapsamında hayata geçirildiğini söyledi. Öğrencilerin başlattığı projeye ilişkin detaylı bilgiler veren Kılıç, “Dersimizin amacı; öğrencilerimizin bilgi, deneyim ve kabiliyetlerini, tasarımın sosyal ve kolektif yönüne yoğunlaştırarak, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaktı. Bununla birlikte, dersi alan tasarım öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinin nasıl hazırlanacağı konusundaki eleştirel bakış açılarını geliştirmek, tutumlarının davranış ve eyleme nasıl dönüştüğünü de öğrenmelerini sağlamaktı. Öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz zorlu sürece kayıtsız kalmayarak, yaşlılarımız için ‘Sıkılma Ben Varım’ adlı projeyi hazırladı” dedi.

Dr. Didem Kan Kılıç, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz süreçten 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve bağışıklık sistemi düşük kişilerin daha çok etkilendiğini bilmekteyiz. Bu sebeple Kolektif Hareket üyeleri, yaşlılarımızın evde sıkılmaması için hedef kitle ile birlikte oluşturulan videoları, sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Böylelikle, yaşlılarımız için farkındalık da oluşturuyor. Bununla birlikte, kampanyanın devamlılığını sağlamak için 65 yaş üstü kişilere yönelik dijital oyun ve aktivite tasarımları yapıyor. Uygulama videolarını, yine sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Kampanya ile ilgili paylaşımlar, ‘ieuact4’ adlı instagram hesabından görülebilir.”

