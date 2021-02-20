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Yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor

20.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Karabük’te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını Jandarma ekibi karşılıyor.Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, ekipler tarafından tek tek değerlendiriliyor.

Karabük’te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını Jandarma ekibi karşılıyor.
Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, ekipler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da ekipler tarafından yapılıyor.

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