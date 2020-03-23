Yaşlıların maaşı evlerinde teslim edilecek

Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak bir dizi karar aldı.

Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği korona virüs salgını nedeniyle toplanarak bir dizi karar aldı.

Tabakçıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle, “ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 sayılı kararı ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 5762 sayılı Genelgesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, 21 mart 2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılmış olup, sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Bu nedenle, 80 yaş ve üzeri için PTT tarafından uygulanan konutta maaş teslim uygulamasının yukarıda da belirtildiği üzere sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza da uygulanmasına, Kararın PTT Kilis Başmüdürlüğüne tebliğ edilmesine ve ilgili kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir” denildi.

