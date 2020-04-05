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Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

BAYBURT HABERLERİ  | 05.04.2020 08:06 | Son Güncelleme

Bayburt il genelinde, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Yardım" alan vatandaşların 1.000 TL’lik ödemeleri, PTT önünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine götürülüyor.Bayburt Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların 112,155 ve 156 çağrı merkezlerine bildirdikleri talepleri doğrultusunda maaşlarını bankalardan teslim alarak verilen ev adresine götürüyor.

Bayburt il genelinde, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Yardım" alan vatandaşların 1.000 TL’lik ödemeleri, PTT önünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine götürülüyor.
Bayburt Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların 112,155 ve 156 çağrı merkezlerine bildirdikleri talepleri doğrultusunda maaşlarını bankalardan teslim alarak verilen ev adresine götürüyor. Bununla birlikte PTT şubelerinden ödenen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde "Düzenli Merkezi Yardım" alan vatandaşların 1.000 TL’lik ödemeleri de, sosyal mesafe kuralında risk oluşturduğundan PTT önünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla Valilik kararı ile PTT dağıtıcıları, bekçiler, kolluk birimleri, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer kamu görevlileri vasıtasıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor. Ekipler, teslim sırasında tutanak tutarak güvenliği de sağlıyor.

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