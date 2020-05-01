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Yaşlılık maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 01.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Yaşlılık maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yaşayan 84 yaşındaki Yakup Eser, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca teslim edilen yaşlılık maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bingöl Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ekipler, İnalı Mahallesi'nde yaşayan Eser'in yaşlılık maaşını talebi doğrultusunda evine götürdü.

Eser, maaşının bir bölümünü ekipler aracılığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek olmak ve bu zor günlerde devletin başlattığı kampanyaya katkı sağlamak için bağışta bulunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Milli Dayanışma Kampanyası

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