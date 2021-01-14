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Yastık savaşı yaparken kırılan avize, 9 yaşındaki kızın gözünü parçaladı

14.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Aydın’da yaşayan 9 yaşındaki Belinay A.’nın sol gözü, babası ile yastık savaşı yaparken yastığın avizeye çarpmasıyla beraber kopan cam parçasının isabet etmesiyle parçalandı.

Aydın’da yaşayan 9 yaşındaki Belinay A.’nın sol gözü, babası ile yastık savaşı yaparken yastığın avizeye çarpmasıyla beraber kopan cam parçasının isabet etmesiyle parçalandı. Gözünü kaybetme riski bulunan Belinay, İzmir’de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aydın’da yaşayan Özgül ve Adnan A. çiftinin tek çocukları Belinay A. (9), geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza yaşadı. Baba Adnan A. ve kızı Belinay, evlerinin yatak odasında yastık savaşı yaparak şakalaşıyordu. Bu sırada yastığın çarptığı avize parçalandı. Avizeden kopan küçük bir cam parçası Belinay’ın sol gözüne saplandı. Aile, hemen kızlarını apar topar yakınlarındaki özel bir göz hastanesine götürdü. Gözü parçalanan Belinay, buradan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, ardından da İzmir’deki Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

"Doktorlar ‘Şu an görmeden öte gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz’ dediler"
Çaresiz kalan aile, daha sonra da İzmir’deki özel bir göz hastanesi başvurdu. Anne Özgül A., sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek, "Sabaha kadar kızımın başında korkuyla bekledik. Saat başı damla yapıldı. Darbe alan gözün diğer gözü gibi görmeyeceğini ve buna hazırlıklı olmamızı söylediler. Çok üzüldük, yıkıldık. Doktorlar ‘Şu an görmeden öte gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz’ dediler. Sabah kızımızı gören hoca, ‘Ben ameliyatı yaparım; ancak görme oluşmazsa kornea nakli gerekir. Bizim hastanemizde kornea nakli olmuyor. Bu yüzden Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gitmeniz gerekiyor’ dedi. Bizi İzmir’deki üniversite hastanesine sevk ettiler. O sırada bir hasta yakını özel hastanede bir doktor tavsiye etti. Hemen telefon açıp Safiye Hocadan randevu aldık. Hocam kızımızı acil ameliyata aldı. Ameliyat çok başarılı geçti. Kızım şu an görüyor, hiçbir sıkıntısı kalmadı. Allah hocamdan razı olsun. O bizim en büyük şansımız” dedi.

"Zorlu ve riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladık"
Belinay’ın hastanelerine başvurduğunda göz kapağı ve kornea tabakasının kesildiğini, gözün rengini veren iris tabakasının da zedelendiğini anlatan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, kızı acil ameliyata alarak tedavi ettiklerini söyledi. Yaptığı muayenede gözün kopan kornea tabakasını çok küçük bir lifin tuttuğunu anlatan Dr. Yılmaz, “Hastamızı acil ameliyata aldık. Kopan kornea parçasının canlı olduğunu gördük. Bu parçayı tekrar yerine dikmenin en sağlıklı şey olacağını düşündüm. İris dokusunu antibiyotikli solüsyonlarla yıkadık. İrisi tekrar yerine yerleştirdik. Kornea dokusunu 10 dikişle yerine diktik. Zorlu ve riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladık; ayrıca kapağın içinde cam parçaları vardı, onları temizledik parçalanmış kapak dokusunu estetik olarak yerine diktik. Şu an kızımız sağlıklı olarak görüyor” diye konuştu.

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