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Yatağa bağımlı eşinin elini kaldıkları huzurevinde de bırakmadı

23.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 89 yaşındaki Muttalip Yelekçi, 69 yıl hayatı paylaştığı, çiftçilik yaptığı günlerde toprağı birlikte işlediği ve huzurevinde birlikte kaldığı eşine, sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı kaldığı zor günlerinde destek oluyor - Muttalip Yelekçi: - "Eşimin iyi olmasını istiyorum, yesin, içsin, yatsın, kalksın, gezsin istiyorum ama dizleri gitmiyor. Eşim gözlerini kapayana kadar ona bakacağım"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 89 yaşındaki Muttalip Yelekçi, huzurevinde birlikte kaldığı yatalak eşi Meryem Yelekçi'nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ediyor, elini bir an olsun bırakmıyor.

Meryem Yelekçi'nin bir yıl önce rahatsızlanması nedeniyle Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünden Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi'ne yerleşen çift, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla dikkati çekiyor.

Muttalip Yelekçi, huzurevinde yatağa bağımlığı eşinin bakımlarını yapıyor, yemeklerini yediriyor.

Zaman zaman huzurevi personelinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye bindirdiği eşini koridorda gezdiren Yelekçi, oda içerisinde elini tuttuğu eşine gençlik yıllarını anlatıyor.

Muttalip Yelekçi, AA muhabirine, 1953 yılında görücü usulüyle tanışarak evlendiği eşiyle çok mutlu yıllar geçirdiklerini söyledi.

Eşini 69 yıl önce ilk gördüğü heyecanla sevdiğini belirten Yelekçi, eşiyle birbirlerinin elini hiçbir zaman bırakmadıklarını ifade etti.

Yelekçi, gençlik yıllarında çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını, arpa, orak, mısır, harman, odun getirme gibi her şeyi eşiyle birlikte yaptıklarını anlattı.

- "Eşim gözlerini kapayana kadar ona bakacağım"

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir yıldır yaşamlarını huzurevinde geçirdiklerini vurgulayan Yelekçi, "Elini hiç bırakmıyorum, kendim besliyorum eşimi. Onu aç bırakmam hiçbir zaman. Bazen kızdırıyor beni, yemek istemiyor. Aç durmasını istemiyorum. Yemek yediğinde rahatlıyorum, seviniyorum." dedi.

Eşiyle muhabbet ederken zaman zaman duygulandığını anlatan Yelekçi, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda konuşması da bitti. Ben konuşuyorum, öyle bakıyor. Eski yılları ona anlatıyorum. Bazen gençlik yıllarım aklıma geliyor. Gençlik yılları özlenmez mi, özlüyorum ama nerede bulalım onu. Geçti, bitti. Eşimin iyi olmasını istiyorum, yesin, içsin, yatsın, kalksın, gezsin istiyorum ama dizleri gitmiyor. Eşim gözlerini kapayana kadar ona bakacağım. Artık eski yılları bulamayız."

Yelekçi çiftinin 6 çocuk dünyaya getirdiği, bunlardan üçünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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