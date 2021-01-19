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Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Vali Tavlı’yı ziyaret etti

19.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Vali Tavlı’yı ziyaret etti

Muğla’nın en büyük sanayi kuruluşu olan ve 38 yıldır faaliyet göstererek Ege Bölgesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan Yatağan Termik Enerji’nin Genel Müdürü Korhan Tiryaki, şirket çalışmalarını aktarmak üzere Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.Bölge halkına istihdam sağlayarak yerel kalkınma noktasında çok önemli bir sorumluluk üstlenen Yatağan Termik Enerji’nin ilçe ekonomisine katkısını, yürütülen arkeolojik çalışmalara sağladığı destekleri aktaran Tiryaki, görüşmede Yatağan Termik Enerji’nin çevresel çalışmaları ile ilgili gelişmeleri de paylaştı.Bölgesel anlamda katma değer sağlamaktan duydukları mutluluğu belirten Tiryaki “Santralimizde standartlara uygun olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin bağımsız otoriteler tarafından da onaylanması, bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor.

Muğla’nın en büyük sanayi kuruluşu olan ve 38 yıldır faaliyet göstererek Ege Bölgesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan Yatağan Termik Enerji’nin Genel Müdürü Korhan Tiryaki, şirket çalışmalarını aktarmak üzere Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.
Bölge halkına istihdam sağlayarak yerel kalkınma noktasında çok önemli bir sorumluluk üstlenen Yatağan Termik Enerji’nin ilçe ekonomisine katkısını, yürütülen arkeolojik çalışmalara sağladığı destekleri aktaran Tiryaki, görüşmede Yatağan Termik Enerji’nin çevresel çalışmaları ile ilgili gelişmeleri de paylaştı.
Bölgesel anlamda katma değer sağlamaktan duydukları mutluluğu belirten Tiryaki “Santralimizde standartlara uygun olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin bağımsız otoriteler tarafından da onaylanması, bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor. Yakın zamanda 100 milyon dolarlık rehabilitasyon yatırımımızı başlatacağız. Bu yatırımla, santralimizin daha uzun yıllar Türkiye için üretime devam etmesini planlıyoruz. Bu rehabilitasyon çalışmalarımız sayesinde hali hazırda mevzuatlara uygun değerlerle çalışan santralimiz çok daha yenilikçi, modern ve kaliteli üretim imkanına sahip olacak” dedi.
Yatağan Termik Enerji’nin, “Çevre İzin Belgesi/Lisansı”na da sahip olduğunu belirten Tiryaki, çevresel hassasiyetlerden ödün vermeden çalışmalara devam edeceklerini paylaştı.
Görüşmede Vali Orhan Tavlı, santralin Yatağan’ın ekonomik hareketliliğine büyük katkısı olduğunu belirtti ve yerel üretimin önemini vurguladı. Vali Tavlı, Yatağan ve Muğla halkının refahı ve geleceği için doğru yapılan işlere destekçi olduklarını, önemli olanın halka hizmet olduğunu dile getirdi.
Yatağan Termik Enerji
Yatağan Termik Enerji, Muğla-Yatağan linyit havzasındaki düşük kalorili kömürün değerlendirilmesi ve ulusal enerji sisteminin ihtiyacının karşılanması amacıyla 1975 yılında yatırım programına alınan Türkiye’nin beşinci büyük termik santralidir. Santralin kömür ihtiyacı, Yatağan Termik Enerji’nin Maden Şubesi ve yine aynı holding bünyesinde hizmet veren Entek firması tarafından yerel havzadan çıkarılarak karşılanmaktadır. Toplam kurulu gücü 630 MW, yıllık enerji üretim kapasitesi 4.096 GWh olan Yatağan Termik Enerji’de yılda ortalama 30 milyon m3 dekapaj ve 5 milyon 200 bin ton kömür üretimi yapılmaktadır.

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