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Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Partisinin il danışma meclisi toplantısı ve bir yerel gazetenin ödül töreni için Muğla’ya gelen Binali Yıldırım, Menteşe’deki programının ardından Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’u ziyaret etti.Yatağan girişinde protokol tarafından karşılanan Binali Yıldırım, Belediye binası önünde bekleyen halka hitap etti.

Partisinin il danışma meclisi toplantısı ve bir yerel gazetenin ödül töreni için Muğla’ya gelen Binali Yıldırım, Menteşe’deki programının ardından Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’u ziyaret etti.
Yatağan girişinde protokol tarafından karşılanan Binali Yıldırım, Belediye binası önünde bekleyen halka hitap etti. Yıldırım, “48 yıl aradan sonra Yatağan’da bir değişimi gerçekleştirdiniz. Mustafa Toksöz’ü Yatağan Belediye Başkanı yaptınız. Sizleri kutluyorum. İnşallah sizlerin desteğinizle Yatağan’a çok güzel hizmetler getirecek. Yatağan Mustafa Başkan inşallah hizmet belediyeciliği ile AK Parti Belediyeciliği ile inşallah binlerce Yatağanlıyı en güzel hizmetleri getirir. Milletvekilleri ve bizler de hep yanında olacağız” dedi.
Binali Yıldırım halka hitabının ardından başkanlık makamına geçti ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Toksöz Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kendilerinden istediği proje değişikliğini yaptıklarını, fakat çalışmaların henüz başlamadığını söyledi. İnönü Bulvarının önemli bir geçiş noktasında olması nedeniyle projenin bir an önce başlaması gerektiğini ifade eden Toksöz bu konuda Binali Yıldırım’dan yardımcı olmasını istedi.
Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile telefonda görüşen Yıldırım, 2 kilometrelik İnönü Bulvarının proje kapsamında genişletilerek yapılması konusunda Yatağan Belediyesi’ne yardımcı olmasını istedi. Yatağan Belediye Başkanının ardından Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de doğalgaz için çalışmalara başladıklarını, fakat Kavaklıdere’nin nüfusunun 20 binden az olması nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın farklı fiyatlandırması ile karşı karşıya olmaları nedeniyle çalışmaları durdurduklarını söyledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı telefon ile arayan Binali Yıldırım, Yılmaz’dan sorunun çözümü noktasında ne yapılması gerekiyorsa bu konuda yardımcı olmasını istedi.

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