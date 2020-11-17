Yatağan’da 300 hane kanalizasyon hattına kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yatağan ilçesinde kanalizasyon altyapısı bulunmayan mahalle ve sokaklarda çalışmalarına devam eden MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son olarak Madenler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları ile 571. Sokaktaki konutların bulunduğu bölgeye kanalizasyon hattı çekiyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalar kapsamında bölgeye 700 metre kanalizasyon hattı, 14 adet muayene, 8 adet ise parsel bacası yapılıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kanalizasyon inşaatı tamamlandığında 300 hane uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon hattına sahip olacak.

Mahallesinde devam eden kanalizasyon çalışmalarını yakından takip eden Madenler Mahallesi Muhtarı Eyüp Alan şunları ifade etti: “Mahallemizde bulunan TOKİ konutlarının arıtması paket arıtma sistemiydi. Paket arıtma sisteminin sürekli arıza vermesi nedeniyle kirli su mahallemizin içerisinden geçen dereye akıyor bu nedenle kötü kokular yayılıyordu. Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesine müracaatımızın ardından yetkililer bize hemen yardımcı oldu. Şu anda mahallemizde paket arıtma sistemi kaldırılarak 700 metrelik kanalizasyon hat yapım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon hattına sahip olacaklar. Mahalle sakinlerim adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim”

