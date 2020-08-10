Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde artan Kovid-19 vakaları kapsamında ilçede asker eğlenceleri ve uğurlama törenleri ikinci bir karara kadar iptal edildi.

Yatağan İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemleri görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonunda, ilçede asker eğlenceleri ve uğurlamaları iptal edildi.

Toplantıda alınan meclis kararları kapsamında, “İlçemizde asker eğlencelerinin ve/veya kalabalık bir şekilde asker uğurlama törenlerinin 2 inci bir karara kadar iptal edilmesine, düğünlerin, nişan törenleri ve benzeri gibi faaliyetlerin eğlence başlama saatinden itibaren 2 saat ile sınırlandırılmasına, düğün yemekler, cenaze yemekleri, hayır yemekleri gibi toplu etkinliklerde verilen yemeklerde tek kullanımlık kap kullanılması, sosyal mesafeye uyulması, hijyenin sağlanmasına devam edilmesine, ilçemizde Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarlarının 12 Ağustos 2020 Çarşamba ve 15 Ağustos 2020 Cumartesi tarihinde kurulmamasına, bu karara mahallerimizde kurulan pazarların da dahil edilmesine, İlçe Müftülüğünün önerisi ile kapalı ortamda fazla kalınmaması ve Covid -19 virüsünün bulaşmaması için, ilçemizde ve çevre mahallelerde 14 Ağustos 2020 tarih ve 21 Ağustos 2020 tarihlerindeki Cuma namazında vaaz verilmemesine, oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

