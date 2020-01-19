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  4. Yatağan’da deve güreşi

Yatağan’da deve güreşi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Ege kültürün bir parçası haline gelen deve güreşi etkinliklerinde Yatağan ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivale binlerce vatandaş akın etti.Ege, Marmara ve Akdeniz’den 190 devenin katıldığı güreşler vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenirken, güreşlere Muğla, Aydın, Denizli, İzmir gibi illerden çok sayıda vatandaş katıldı.Deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, güreşecek deve katılımı kadar izleyici sayısının da yüksek olduğunu belirterek, “Güreşlerimizin bu yıl 20’ncisi gerçekleşiyor.

Ege kültürün bir parçası haline gelen deve güreşi etkinliklerinde Yatağan ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivale binlerce vatandaş akın etti.
Ege, Marmara ve Akdeniz’den 190 devenin katıldığı güreşler vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenirken, güreşlere Muğla, Aydın, Denizli, İzmir gibi illerden çok sayıda vatandaş katıldı.
Deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, güreşecek deve katılımı kadar izleyici sayısının da yüksek olduğunu belirterek, “Güreşlerimizin bu yıl 20’ncisi gerçekleşiyor. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden yaklaşık 190 deve arenaya çıkacak. Bu bir kültür ve biz bu kültürü göreve geldikten sonra vatandaşlarımıza ücretsiz sunmak istedik. Geçen yıl düzenlediğimiz boğa güreşlerini vatandaşlarımızın izleyebilmesi için ücretsiz yaptık. Bu yıl da görevimizin ilk yalında deve güreşlerini de ücretsiz yapıyoruz. Bu tür etkinlikler toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı olması açısından önem veriyoruz” dedi.

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