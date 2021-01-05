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Yatağan’da içme suyu hat çalışmaları devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 05.01.2021 14:38 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinde mermer ocağı döküm sahası altında kalan ve kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarında yaklaşık 3 bin 100 metrelik hat yenileme çalışması yaptı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde sürdürdüğü içme suyu hat çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinde mermer ocağı döküm sahası altında kalan ve kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarında yaklaşık 3 bin 100 metrelik hat yenileme çalışması yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde sürdürdüğü içme suyu hat çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Yatağan İlçesi’nin mahallelerinde çalışma yapan ekipler burada yaklaşık 3 bin metrelik hat yenileme çalışması yaptı.
Yatağan ilçesi Deştin Mahallesi Yumaklı Mevkiinde mermer ocağı döküm sahası altında kalan, Deştin Mahallesi merkez ve Yumaklı mevkilerini besleyen 2 bin 400 metrelik hat yenilendi. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bu çalışmalarla birlikte bölgenin içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edilerek yaşanabilecek uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilecek. Bunun yanı sıra Menteşe Bayır Mahallesi Yumaklı mevkii, Yatağan İlçesi Deştin Mahalle merkezi ve Yumaklı mevkilerinin bazı bölgelerinde toplam 700 metrelik hatların çapları büyütülerek sisteme dahil edildi.

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