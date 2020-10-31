Yatağan’da karantinayı ihlal edenler KYK’ya gönderildi

Yatağan İlçesinde Covid-19 salgın tedbirleri büyük bir kararlılıkla uygulanırken, denetimlerde en üst seviyeye çıkartıldı.

Kaymakamlık koordinesinde sürdürülen denetimler esnasında haklarında ikametlerinde karantina tedbiri uygulanmasına rağmen iki vatandaşın izinsiz olarak ikametleri dışına çıktıkları tespit edildi. Her iki vatandaş hakkında Yatağan Polis Merkezi Amirliğinde adli makamların bilgisi dahilinde TCK 195. Maddesi gereği adli tahkikat başlatılırken, Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. İki şahıs 14 günlük karantina tedbirlerinin kalan kısımlarının tamamlamaları içi polis refakatinde Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğüne gönderildi.

Yetkililer, haklarında karantina tedbiri uygulanan vatandaşların kesinlikle tedbirlere uymalarını isteyerek, uyulmaması halinde gerek adli gerek ise idari işlemlerin yapılarak, karantina sürelerinin tamamlanması için Muğla KYK Yurduna gönderileceğinin özellikle bilinmesini istediler. Yetkililer ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve Covit-19 salgınının tam anlamıyla kontrol altına alınmadan ev ziyaretlerine gidilmemesini tavsiye ettiler.



