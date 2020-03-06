Yatalak hastalar bu buluş sayesinde hayatla bağ kuracak

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt’un danışmanlığını yaptığı İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle dış dünya ile iletişim kuramayan hastalar için beyin dalgaları ile çalışan bir iletişim sistemi tasarladı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt’un danışmanlığını yaptığı İzmir Çiğli Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru, öğretmenleri Ramazan Üstüntaş ile birlikte, ALS hastaları gibi yatalak durumdaki hastalar için bir iletişim sistemini hayata geçirdi. Hastalıkları nedeniyle dış dünya ile iletişim kuramayan; ancak beyin fonksiyonlarını yerine getirmede herhangi bir problemi olmayan hastalar için tasarlanan sistem, beyin dalgalarını algılayan EEG cihazı ile ölçülüp alınan dikkat seviyesi kullanılarak kişinin sağlık, sosyal, duygusal durum gibi temel ihtiyaçlarının yakınlarına bilgisayar aracılığıyla iletilmesini sağlıyor.

Beyin dalgalarıyla harf seçme ya da yapay zeka teknolojileriyle çeşitli çözümler bulunsa da, bu sistemlerin hem maliyetinin yüksek hem de bireyin kendini ifade edebilmesi işleminin çok uzun sürdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt, "Bu yüzden öğrencilerin geliştirdiği bu sistem, yatalak veya konuşma güçlüğü çeken hastaların kendilerini daha rahat ve pratik bir şekilde ifade etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Proje, 2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda da finale kalma başarısını gösterdi" dedi.