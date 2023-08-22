Yatalak hastalar ve yaşlıların kimlik değişimi evlerinde yapılıyor

Bu çerçevede evinden çıkamayan 102 yaşındaki yaşlı kadının yeni kimlik kartı, evinde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Adreste Nüfus Hizmeti” çerçevesinde engelli olan, yatalak olan ve 75 yaşının üzerindekilerin kimlik değişimleri ikametgahlarında tamamlanıyor. Bu çerçevesinde Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığı ile Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 13 aile belirlendi. Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik kartlarını henüz değiştiremeyen 13 ailenin evine giden Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, özel mobil cihazlarla parmak izi alarak yeni kimlik kartı başvurularını aldı. Ayrıca Nüfus Müdürlüğü personeli, yeni kimlik kartlarının şifresini de giriş yaptıktan sonra ailelere teslim etti. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, kargo ile adreslere gönderilecek ya da Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığına bırakılarak ailelere teslim edilecek.

“MOBİL CİHAZLARLA VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNE GİDİP KAYITLARINI ALIYORUZ”

Mobil cihazlarla birlikte kendilerinden talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar giderek kayıtlarını aldıklarını söyleyen Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bülent Cömert, “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, 2018 yılında vermeye başladık. Şu ana kadar Kastamonu’da 400 bine yakın kimlik kartı verdik. Nüfusumuza oranla neredeyse tamamlanmış durumdayız. Ancak kimlik kartlarını verirken bazı vatandaşlarımızın yatalak olması, çok yaşlı olması veya bazı özel nedenlerle Nüfus Müdürlüğümüze gelemiyorlar. Bunun gibi müdürlüğümüze gelemeyecek durumdaki vatandaşlarımız, bizler evlerine kadar gidip adreste nüfus hizmeti çerçevesinde kimlik kartı başvurularını alıyoruz. Bunun için İçişleri Bakanlığımız tarafından tedarik edilen özel mobil cihazlarımız var, mobil cihazlarla vatandaşlarımızın evlerine gidip kayıtlarını alıyoruz. Bunun içinde vatandaşlarımızın bizlere muhtarlıklarımız aracılığıyla, telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla herhangi bir şekilde müdürlüğümüzü bildirdikleri taktirde biz, bir planlama yaparak evlere gidiyoruz ve en kısa sürede kimlik kartı başvurularını alıyoruz. Kimlik kartları birkaç gün içerisinde adreslerine kargo ile teslim ediliyor” dedi.

“ÖNCEDEN BELİRLEDİĞİMİZ 13 AİLENİN KİMLİK KARTININ DEĞİŞİMİNİ YAPTIK”

Önceden yaptıkları çalışmayla belirledikleri 13 ailenin yeni kimlik kartlarının değişimlerini yaptıklarını söyleyen Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez de, “Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığı ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa olarak genele sunduğu hizmeti organize ederek mahallemizde gerçekleştiriyoruz. 75 yaş ve üstü, yatalak vatandaşlarımızın evde kimlik kartlarının değişimi için bizde muhtarlık olarak kayıtsız kalamadık. Bu bizlerin mahallemizde şimdiye kadar üçüncü çalışması oluyor. İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün destekleriyle bu çalışmayı üçüncü kez mahallemizde sağlıyoruz. İnşallah bugün 13 tane 75 yaş ve üstü yatalak ailemizin kimlikleri değiştirilmiş olacak. Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığı olarak bu hizmetin içerisinde bulunmak gayet memnunuz, oturan bir muhtarlık değil, sürekli insanların ihtiyaçlarını araştıran ve bu konularda organizasyon yapabilen muhtarlık olma tarafındayız. Nüfus Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmayı bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekküre diyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

102 yaşındaki annesi Zeliha Demirtaş ile birlikte kimlik kartı değişimi yapılan 78 yaşında Cemile Demirbaş, “Annem, 102 yaşında. Sağ olsunlar, Allah razı olsun geldikleri için teşekkür ederiz. Devletimize Allah kuvvet versin. Hizmet çok iyi, doktorlarda gelip bakıyorlar, bazen hemşirelerde gelip bakıyor anneme. Tansiyonunu falan ölçülüyorlar. Her şeyimize gelip bakıyorlar. Şimdi de kimliğimizi değiştiriyoruz. Eğer arkadaşlar eve gelemeseydi, bu sıcaklarda bizler nüfus müdürlüğüne gidip kimliklerimizi değiştiremezdik” şeklinde konuştu.

Evde kimlik yenileme için başvurusu alınan 86 yaşındaki Şehir Kalaycıoğlu ise, “Allah razı olsun, ayaklarıma kadar geldiler kimliğimi değiştirdiler. Bu hizmeti çok güzel buldum. Bu yaşta beni nüfus müdürlüğüne kadar yormadılar. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

