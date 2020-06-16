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Yatırım Danışmanı Fatih Osman Akkan: Haziran ayı konut sahibi olmak için fırsat

KONYA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:44 | Son Güncelleme

Pandeminin Türkiye ekonomisine etkilerini en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan kolay ödemeli konut kredisi imkânı ile konut ve taşıt sahibi olmak isteyenlere uygun fırsatlar sunuldu.

Yatırım Danışmanı Fatih Osman Akkan: Haziran ayı konut sahibi olmak için fırsat

Pandeminin Türkiye ekonomisine etkilerini en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan kolay ödemeli konut kredisi imkânı ile konut ve taşıt sahibi olmak isteyenlere uygun fırsatlar sunuldu. Yaklaşık üç aydır devam eden durgunluk bu kampanya ile ekonomide bir hareketlilik sağladı.
Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Fatih Osman Akkan, bu dönemin düşük fiyata konut sahibi olmak için en uygun fırsat olduğunu ifade etti. Fırsatçıların fiyatlarda yapay bir yükselmeye neden olmasına rağmen inşaat sektörüne yön veren büyük firmaların fiyatta istikrarı korumak adına konutlarda zam yapmadığına değinen Akkan, “Önümüzdeki aylarda dolar kurunun da etkisiyle konut ve taşıt fiyatlarında yükselmeler olabilir. Birikimi olan ve ev sahibi olmak isteyenlerin, bankaların kolay ödemeli konut kredileri değerlendirilerek uzun vadede ev sahibi olmaları mümkün” ifadelerini kullandı.
Konyalı Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Fatih Osman Akkan, piyasalardaki belirsizlik havasının bu süreçte dengeye oturmaya başladığını vurgulayarak, “Korona etkisini kırmak için açıklanan tedbir paketi, yerinde ve zamanında bir adımdı. İnsanların daha kolay ev sahibi olabilmeleri için özellikle inşaat sektöründe bir KDV indirimi de beklenebilir. Dolar kurunun etkisi ile inşaat sektöründe 2019 yılından bu yana ciddi zorluklar yaşanıyor. Bunun hem sektöre hem de konut sahibi olmak isteyenlere etkisini en aza indirmek için kademeli bir vergi indirimi düşünülebilir” diye konuştu.

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