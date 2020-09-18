Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Koreli yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Seul'de düzenlenen Dünya Bilgi Forumunda (WKF) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimcilik ve start-up ekosistemi hakkında bilgiler paylaşarak Koreli yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'inden edinilen bilgiye göre, Dağlıoğlu, Güney Kore'nin en büyük iş medyası grubu olan MK Medya tarafından her sene Seul'de gerçekleştirilen WKF 2020 programına online konuşmacı olarak katıldı.

Girişimcilere sunduğu devlet destekleri ile kamu ve özel sektör fonlarının yanı sıra, Türkiye'nin coğrafi konumu, iç pazar büyüklüğü, nitelikli iş gücü ve dinamik demografik yapısıyla bölgede öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Dağlıoğlu, aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleriyle olan tarihi ve kültürel bağları sebebiyle de Türkiye’nin Koreli firmaların globalleşmesine önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Dağlıoğlu, iki ülke arasında yapılacak iş birlikleriyle Türk girişimcilerin de Kore'de faaliyet göstermek istediklerinin, karşılıklı tecrübe ve "know-how" paylaşımı sayesinde hem Türkiye hem de Kore açısından önemli kazanımlar oluşacağını aktardı.