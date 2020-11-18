YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Yatırımcıya yüzde 50 hibe desteğiyle makine ve ekipman

Yatırımcıya yüzde 50 hibe desteğiyle makine ve ekipman

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.11.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Belkavak köyünde Ahmet Artıran isimli yatırımcının Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13.Etap uygulamaları kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle aldığı makine ve ekipmanları kullanmaya başladığı bildirildi.Ahmet Artıran isimli yatırımcı yeni yaptırdığı ahır için yüzde 50 hibe desteğiyle 1 adet yem karma ve dağıtma römorku, 1 adet gezer sistem süt sağım sistemi, 3 adet hayvan kaşıma fırçası, 40 adet hayvan yatağı, 20 adet yatak durak demiri, 20 adet yemlik kilit seti, 2 adet 110 litre donmaz hayvan suluğu ve 12 adet şamandıralı havyan suluğu için toplam 46 bin 135 TL hibe almaya hak kazandı.

Kütahya’nın Belkavak köyünde Ahmet Artıran isimli yatırımcının Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13.Etap uygulamaları kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle aldığı makine ve ekipmanları kullanmaya başladığı bildirildi.
Ahmet Artıran isimli yatırımcı yeni yaptırdığı ahır için yüzde 50 hibe desteğiyle 1 adet yem karma ve dağıtma römorku, 1 adet gezer sistem süt sağım sistemi, 3 adet hayvan kaşıma fırçası, 40 adet hayvan yatağı, 20 adet yatak durak demiri, 20 adet yemlik kilit seti, 2 adet 110 litre donmaz hayvan suluğu ve 12 adet şamandıralı havyan suluğu için toplam 46 bin 135 TL hibe almaya hak kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.