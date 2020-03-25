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Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Erzincan’da yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına dün akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kasıp kavururken, Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor.

Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

Erzincan’da yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına dün akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kasıp kavururken, Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Sağlık ve İçişleri Bakanlığının virüsle ilgili yayınladığı genelgeler ile gerekli tedbirleri alırken Diyanet İşleri Bakanlığı da bir takım önlemler alarak virüsün yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı virüs tehlikesi geçene kadar camilerde cuma namazları başta olmak üzere cemaatle namaz kılınması yerine herkesin namazlarını evlerinde eda etmesi isterken, camilerden sadece ezan okunuyor.
Önceki gün Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına dün akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

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Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Erzincan Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
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