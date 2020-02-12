YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Yavru baykuşa gözü gibi bakıyor

Yavru baykuşa gözü gibi bakıyor

ORDU HABERLERİ  | 12.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, evinin önünde bulduğu yavru baykuşa gözü gibi bakıyor.İlçenin Dolunay Mahallesi’ndeki evinin balkonunda yavru baykuşu fark eden Sevgi Ergen, ilk olarak çevrede annesini aradı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, evinin önünde bulduğu yavru baykuşa gözü gibi bakıyor.
İlçenin Dolunay Mahallesi’ndeki evinin balkonunda yavru baykuşu fark eden Sevgi Ergen, ilk olarak çevrede annesini aradı. Etrafta anne baykuşu bulamayan Ergen, daha sonra onu yanına alarak eve götürdü. Elleri ile baykuşu besleyen Sevgi Ergen, “Annesi onu bulana kadar baykuşa bakmayı düşünüyorum, eğer bulamazsam o zaman doğaya salarım” dedi.
Doğada bitkin halde bulduğu baykuşa ev sahipliği yapan hayvansever Sevgi Ergen, “Uyuyacağında çamaşır sepetine bırakıyorum. Annesi gibi beslemeye çalışıyorum. Yabaniliğini kaybetmesini istemiyorum” diye konuştu.
Giderek güçlenmeye başlayan ve "doğal misafir" dediği kuşla ilgili yetkilere bilgi verdiğini de aktaran Ergen, kuşun yakında doğaya salınacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Ordu Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:48
İkindi
15:37
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Ordu Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Boztepe Eczanesi
Altinordu
Güneş Eczanesi
Altinordu
Kaymak Eczanesi
Altinordu
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Fatsa Eczanesi
Fatsa
Can Eczanesi
Unye
Merkez Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.