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Yavru baykuşlar koruma altına alındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bulunan iki yavru baykuş koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, Pülümür İlçesinde vatandaşlar, yerdeki iki yavru baykuşu fark etti.

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bulunan iki yavru baykuş koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pülümür İlçesinde vatandaşlar, yerdeki iki yavru baykuşu fark etti. Yavru baykuşların hem yuvası hemde annelerinin bulunamaması üzerine vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler annesiz kalan yavru baykuşları teslim aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne getirilerek bakımları yapılan yavru baykuşlar koruma altına alındı. Kendi başlarına hareket edecek duruma gelmesinin ardından baykuşların doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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