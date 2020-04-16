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Yavru boz ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

MERSİN HABERLERİ  | 16.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Yavru boz ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’nda dünyaya gelen iki boz ayı için özel alan oluşturuldu.

Parkta kalan "Pakoş" isimli 11 yaşındaki anne ile "Ayıcan" isimli 14 yaşındaki babanın 100 gün önce doğan sevimli yavrularına "Fıstık" ve "Doğa" adları verildi.

Doğumdan sonra barınaktaki diğer ayılarla ilişkisi kesilen anne ayının artan besin ihtiyacının karşılanması için et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programı uygulandı.

Yavrular, baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu.

Hızlı gelişen ve 100. günlerine ulaşarak parkın maskotu olan yavrular, ek gıdalarla beslenmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı

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