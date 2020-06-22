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Yavru geyik emin ellerde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Seyitgazi ilçesinde bulunan yavru geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde dağda yalnız görülen yavru geyik bir köylü tarafından bulundu.

Eskişehir’de Seyitgazi ilçesinde bulunan yavru geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.
Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde dağda yalnız görülen yavru geyik bir köylü tarafından bulundu. Yavru geyiği köye getiren vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine belirtilen köye giden ekipler yavru geyiği alarak Eskişehir’e getirdi. Burada tedavi altına alınan geyik, kendisini besleyecek duruma gelmesinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

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