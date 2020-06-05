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Yavru güvercini belediye personeli büyütüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye personeli yuvasından düşen yavru güvecine sahip çıktı.Bünyan’da yuvasından düşen ve henüz uçamayan yavru güvercini belediye personeli sahiplendi.

Bünyan Belediye personeli yuvasından düşen yavru güvecine sahip çıktı.
Bünyan’da yuvasından düşen ve henüz uçamayan yavru güvercini belediye personeli sahiplendi. Yavru güvercini elleriyle besleyen ve kurum içinde muhafaza altına alan personel yavru kuşu kendi elleriyle besliyor.
Belediye personeli Hüsamettin Ava, belediye çalışanları olarak kuşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’da her canlının yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, en kısa zamanda yavru güvercini iyileştirip tekrar özgürlüğüne kavuşturulacağını belirtti.

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