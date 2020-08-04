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Yavru güvercinler emin ellerde

KARS HABERLERİ  | 04.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kars’ta, jandarma tarafından bulunan yavru güvercinler uzman ellerde büyüyecek.Kars İl Jandarma Komutanlığı görevli personel tarafından annesiz halde bulunan güvercinler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DKMP ekiplerine teslim edilen yavru güvercinler, bakımları yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen yavru güvercinler buradaki görevliler tarafından anneleri gibi bakılacak.

Yavru güvercinler emin ellerde

Kars’ta, jandarma tarafından bulunan yavru güvercinler uzman ellerde büyüyecek.
Kars İl Jandarma Komutanlığı görevli personel tarafından annesiz halde bulunan güvercinler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
DKMP ekiplerine teslim edilen yavru güvercinler, bakımları yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen yavru güvercinler buradaki görevliler tarafından anneleri gibi bakılacak. Yavru güvercinler büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

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İkindi
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Akşam
19:27
Yatsı
21:01

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Kagızman Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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