YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Yavru kargayı korumak isteyen kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattılar

Yavru kargayı korumak isteyen kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattılar

ERZİNCAN HABERLERİ  | 31.05.2020 20:44 | Son Güncelleme

Yavru kargayı korumak isteyen kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattılar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir grup karga, ağaçtan düşen karga yavrusunu korumak amacıyla, çevreden geçmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yunus Emre Mahallesi 564 sokakta uçmakta güçlük çeken bir karga yavrusu ağaçtan düştü.

Bu durumu gören çevredeki çok sayıda karga, "evlerine gitmek isteyen vatandaşların yavruya zarar verecekleri" endişesiyle çevrede uçuşmaya başladı.

İnsanları yavrudan uzak tutmak için zaman zaman sesler çıkarıp çevreden geçenlere saldıran kargalar, yerdeki yavruya kimseyi yaklaştırmadı.

Kargalar tarafından saldırıya uğrayan bazı vatandaşlar ise mahallede bulunan bakkala sığındı.

Vatandaşlara güçlük çıkartan kargaların yaklaşık 1 saat süren mücadelesi, karga yavrusunun ağaç dalına konması ile sona erdi.

Kargalar ve insanlar arasındaki bu mücadele, balkonunda oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi

Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi

İYi Parti’de istifa

İYi Parti’de istifa

Sarısu Kadınlar plajı , Tünektepe Teleferik 15 Haziran’da açılacak

Sarısu Kadınlar plajı , Tünektepe Teleferik 15 Haziran’da açılacak

Erzincan Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
02:59
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:21
Akşam
19:50
Yatsı
21:32

Erzincan Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Gazi Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.