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Yavru kedi için seferber oldular

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvara sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi’nde bulunan bir evin taş duvarında bulunan bir borunun içerisine sıkışan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvara sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi’nde bulunan bir evin taş duvarında bulunan bir borunun içerisine sıkışan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Çevre sakinlerinin duvarın içerisinden gelen yavru kedi sesine duyarlı davranarak yetkililere haber verdi. Duvarın içerisinde bulunan boruya düşen yavru kedi için Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri yavru kedinin bulunduğu duvarı yıkarak kediyi kurtardı.

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