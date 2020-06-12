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Yavru kedi Işık, kanalizasyondan kurtulup sıcak yuvaya kavuştu

ANTALYA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Antalya’da sıkıştığı kanalizasyondan çıkarılan ve Işık ismi verilen yavru kedi sahiplendirme programı ile yeni yuvasına kavuştu.Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli teknik ekip tarafından sıkıştığı kanalizasyon borusundan kurtarılan yavru kedi sahiplendirildi.

Antalya’da sıkıştığı kanalizasyondan çıkarılan ve Işık ismi verilen yavru kedi sahiplendirme programı ile yeni yuvasına kavuştu.
Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli teknik ekip tarafından sıkıştığı kanalizasyon borusundan kurtarılan yavru kedi sahiplendirildi. Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı’nda görevli teknik ekip tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ve veteriner hekimler tarafından da tetkik ve muayeneleri yapılan Işık isimli yavru kedi, sahiplendirilme programına alındı. Bu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takip eden Metehan Kavas, annesi Ümmühan Kavas ile Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelerek yavru kedi Işık’ı sahiplendi.
Yavru kedi Işık’ın kanalizasyondan çıkarıldığı süreci yakından takip ettiğini ifade eden Metehan Kavas, gördüğü o andan itibaren Işık’ı sahiplenmek istediğini ve bu isteğini ailesiyle paylaştığını söyledi. Ailesinin de olumlu bakması üzerine yetkililer ile iletişime geçtiğini ve annesi Ümmühan Kavas’la barınağa geldiğini kaydetti. Yavru kediyi kucağına alan ve büyük bir sevgiyle ona sarılan Metehan Kavas, Işık ile çok iyi arkadaş olacaklarını ifade etti.
Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler ise karanlıktan aydınlığa kavuştuğu için Işık ismi verdikleri yavru kediyi sahiplendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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