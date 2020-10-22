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Yavru köpeği tüfekle yaraladılar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.10.2020 23:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mert Ekşi’ye ait aylık sahipli köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mert Ekşi’ye ait aylık sahipli köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle suratından vurularak ağır yaralandı. Devrek Mekekler Caddesinde meydan gelen olayla ilgili Devrek Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Mert Ekşi, ”Bunu yapanlar insan olamaz bu hayvanı ateş ederek yaralayanların bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyorum” diye konuştu.
Tedavisi için köpeğini aracıyla Zonguldak’a götüren Ekşi’nin köpeğini vuran veya vuranlar için polis geniş çağlı soruşturma başlattı

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