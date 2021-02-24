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Yavru köpekler annelerine kavuştu

24.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde annelerinden ayrılarak başka köye bırakılan yavrular, ekiplerin devreye girmesi ile annelerine kavuştu.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde annelerinden ayrılarak başka köye bırakılan yavrular, ekiplerin devreye girmesi ile annelerine kavuştu. Anne ve yavrularına sahip çıkan muhtar, 2’sini sahiplendirerek yuva buldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bardaklı köyünde doğum yapan köpeğin 7 yavrusu, biri tarafından alınarak Sağın köyüne bırakıldı. Haber verilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yavruları alarak geri Bardaklı köyüne geri getirdi. Anneleriyle buluşan köpeklere, Bardaklı Köyü Muhtarı Hüseyin Kaya sahip çıktı. Evinin önüne kulübe yapan Kaya, ekiplerin verdiği mama ile yavruları ve annelerini beslemeye başladı. 2’sini sahiplendirerek yuva bulan Kaya, kalan yavruları da elinden geldiğince bakacağını ve sahiplendirmeye çalışacağını dile getirdi.
Yavruların anneleriyle buluşturulduğunu belirten Muhtar Hüseyin Kaya, “Köyde doğum yapan köpeğin yavruları biri tarafından alınarak Sağın köyüne bırakılmış. Duyarlı vatandaşların haber verilmesi üzerine yavrular ekipler tarafından alınarak anneleriyle buluşturuldu. Bende evimin önüne kulübe yaptım ve sahip çıktım. Burada onları besliyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağ olsun mama verdi. Şimdiden 2 tanesini sahiplendirdim. Elimden geldiğince onlara bakacağım ama her birine sıcak bir yuva lazım. Sahiplenmek isteyen olursa bana ulaşabilir” dedi.

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