YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yavru köpekler kurtarıldı

Yavru köpekler kurtarıldı

14.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda 17 adet yavru köpek Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine alındı.Ortaburun’da ormanlık alanda 17 adet yavru köpek olduğu haberini alan Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ivedi bir şekilde olay yerine gidip 17 adet yavru köpeklerle ilgilendi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda 17 adet yavru köpek Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine alındı.
Ortaburun’da ormanlık alanda 17 adet yavru köpek olduğu haberini alan Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ivedi bir şekilde olay yerine gidip 17 adet yavru köpeklerle ilgilendi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ve hayvan severlerle birlikte kar yağışının yoğunlaşmasından sonra bugün sabahın erken saatlerinde tekrar Ortaburun’daki ormanlık alana gidip yavru köpekleri toplayıp Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Yavru köpeklerin sağlık kontrolleri yapılıp, yavru köpeklere kucak açmak isteyen hayvan severler için Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri barınağında sahiplenene kadar misafir edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/

Yalova Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
13:22
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Yalova Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Haliloğlu Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Yalova'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi

Yalova'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Yalova Valisi Muammer Erol’dan Covid-19 denetimi

Yalova Valisi Muammer Erol’dan Covid-19 denetimi

Altınova Zabıtadan fırın denetimi

Altınova Zabıtadan fırın denetimi

YAKAB Alanına 15 yeni köpek kulübesi

YAKAB Alanına 15 yeni köpek kulübesi

İtfaiyede eğitim bitmiyor

İtfaiyede eğitim bitmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.