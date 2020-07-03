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Yavru leylekler göçe hazırlanıyor

MUŞ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Muş’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve ilkbahar mevsiminde kırsal kesimdeki yuvalarına dönüş yapan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını göçe hazırlıyor.Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte kuluçkaya yatan leylekler yavrularını çıkarmaya başladı.

Muş’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve ilkbahar mevsiminde kırsal kesimdeki yuvalarına dönüş yapan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını göçe hazırlıyor.
Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte kuluçkaya yatan leylekler yavrularını çıkarmaya başladı. Hasköy ilçesine bağlı Aşağıüçdam ve Koç köylerinde yetişmeye başlayan yavru leylekler, anne ve babalarının getirdiği yiyeceklerle beslenerek uçmaya hazırlanıyor. Büyük göçe hazırlık yapan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte göç edecek.
Leyleklerin her sene ilkbahar mevsiminde köye geldiğini ve yavrularıyla birlikte göçüp gittiklerini belirten Koç köyü sakini Yılmaz Ekinci, köy halkı olarak leylekleri çok sevdiklerini ve altı ay boyunca leyleklerin burada kaldığını söyledi.
Aşağıüçdam köyündeki vatandaşlardan Rasim Karakaya ise leyleklerin elektrik direkleri üzerinde yuva yaptığını ifade ederek, “Leylekler burada yumurtluyor ve daha sonra yavruları çıkıyor. Yavrular birkaç ay yetiştikten sonra göç ediyorlar” dedi.

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