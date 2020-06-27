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Yavru yaban keçileri emin ellerde

VAN HABERLERİ  | 27.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında yaklaşık 3 hafta önce anneleri ölen 2 yavru yaban keçisi emin ellerde.Yaklaşık 3 hafta önce Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan ve anneleri ölen 2 yavru yaban keçisi, Okan Ertombul isimli vatandaşa teslim edildi.

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında yaklaşık 3 hafta önce anneleri ölen 2 yavru yaban keçisi emin ellerde.
Yaklaşık 3 hafta önce Gürpınar ilçesi kırsalında bulunan ve anneleri ölen 2 yavru yaban keçisi, Okan Ertombul isimli vatandaşa teslim edildi. Yavru keçiler, 3 haftalık bakımın ardından Ertombul’un keçisine alıştırıldı. Evcil keçiye alışan yaban yavru keçiler, dün itibarı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildiler. Yaban keçiler, bir süre merkezde misafir edip en kısa süre içerisinde tekrar yaşam alınan bırakılacak. Yetkililer, 3 haftalık süre içerisinde yavrulara çok iyi bakan Okan Ertombul adlı vatandaşa teşekkür ettiler.

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