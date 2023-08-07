Yavrularını emziren anne tilki dron kamerasına yansıdı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde kayalıkların altında yuva kuran tilkinin yiyecek bulduktan sonra yavrularını emzirmesi yürekleri ısıttı. Yiyecek aramak için ayrıldığı yuvaya geri dönen anne tilki, dönüşü ile yavrusunu emzirmeye başladı. O sırada dron ile arazide çekim yapan Doğu Yılmaz, tilkinin yavrularını emzirmesini fark edince anne tilki ile yavrularını görüntülemeye başladı.

Anne tilkinin yuvaya dönerek yavrularını emzirme anını görüntüleyen Yılmaz, doğa dostu olan tilki ve yavrularını görüntülemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

