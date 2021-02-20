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Yavrularıyla mahalleyi mesken tutan tilkiye balık ve et ikramı

20.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezindeki eski bir okulun bodrumuna sığınan tilki ve yavruları için duyarlı vatandaş tarafından balık ve et bırakıldı.İlçede ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki ve yavruları, ilçe merkezine inerek eski bir okuldan geriye kalan bodruma sığındı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezindeki eski bir okulun bodrumuna sığınan tilki ve yavruları için duyarlı vatandaş tarafından balık ve et bırakıldı.
İlçede ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki ve yavruları, ilçe merkezine inerek eski bir okuldan geriye kalan bodruma sığındı. Yiyecek bulmakta zorlanan tilki ve yavruları için Erdinç Düzen adlı vatandaş tarafından alınan balık ve et bodrumun yakınına bırakıldı.
Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyleyen Erdinç Düzen, "Basın yoluyla haberi okuduktan sonra harekete geçmek istedim. Yüksekova’da geçen çetin kış şartları ne yazık ki yabani hayatı da olumsuz yönde etkiliyor. Ben de kendi imkanlarımla ve duyarlı vatandaşlardan aldığım balık ve et parçalarını tilki ve yavruları için yuvaya yakın bir yere bıraktım. Mahalle halkı zaten her tarafa ellerinden geldikçe yemek atıkları bırakmışlar, bu çok güzel bir davranış. Herkesten ricam hayvanlar konusunda daha duyarlı olunmasıdır" dedi.

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