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Yavuz Gürhan’dan Judo Milli Takımına moral ziyareti

09.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Yavuz Gürhan’dan Judo Milli Takımına moral ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde kamp yapan Judo milli takımına moral ziyaretinde bulundu.Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota taşıyan müsabakalar arasında yer alan ve 18-20 Şubat’ta yapılacak Tel Aviv Grand Slam organizasyonu için olimpik erkek milli takımı, 13 takım ortak çalışma için Antalya’da buluştu.2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota taşıyan ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) maç takviminde yer alan Tel Aviv Grand Slam müsabakaları için olimpik erkek milli aday takımı ile birlikte 13 ülkenin 180 judocuları ortak çalışma kampında hazırlıklarını sürdürüyor.Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya’da kampta bulunan genişletilmiş erkek olimpik milli takımı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde kamp yapan Judo milli takımına moral ziyaretinde bulundu.
Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota taşıyan müsabakalar arasında yer alan ve 18-20 Şubat’ta yapılacak Tel Aviv Grand Slam organizasyonu için olimpik erkek milli takımı, 13 takım ortak çalışma için Antalya’da buluştu.
2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota taşıyan ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) maç takviminde yer alan Tel Aviv Grand Slam müsabakaları için olimpik erkek milli aday takımı ile birlikte 13 ülkenin 180 judocuları ortak çalışma kampında hazırlıklarını sürdürüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya’da kampta bulunan genişletilmiş erkek olimpik milli takımı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürhan, “Aranızda, şampiyonlarda, derece elde etmiş, Türk Bayrağını uluslararası arenada başarıyla dalgalandırmış çok değerli sporcularımız bulunuyor. Antalya kampının, faydalı geçeceğine ve her birinizin olimpiyat oyunlarında, puan ve kota elde edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Yavuz Gürhan’dan Judo Milli Takımına moral ziyareti

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