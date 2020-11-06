Yavuz Selim sakininden Büyükgöz’e tapu teşekkürü

Yıllardır bekledikleri tapularını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden alan Ahmet ve Ayşe Kavran çifti Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi sakini Ahmet ve Ayşe Kavran çiftinin tapusunu takdim etti. Başkan Büyükgöz’ü makamında Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte ziyaret eden Kavran çifti, “Yıllardır heyecanla beklediğimiz tapumuzu almış bulunmaktayız. Bu mutluluğu ailemize yaşatan başta başkanımız Zinnur Bey’e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten” dedi.

Hak sahibi Kavran ailesini tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, “Rabbim sağlık sıhhat içerisinde uzan yıllar boyunca yuvanızda oturmayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.



