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Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

11.10.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde iki kişi bulunan teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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