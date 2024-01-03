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Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne yeni sağlık ocağı

03.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Körfez Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yılın ilk meclis toplantısında Yavuz Selim Mahallesi’ne yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılması için Başkan Söğüt’e de yetki verildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne yeni sağlık ocağı

Körfez Belediyesi’nin 2024 yılı ilk meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Gizli oylama ile gerçekleştirilen seçim sonrasında denetim komisyonlarına AK Parti’den Mehmet Sayım ve Ömer Semih Yurt ile MHP’den Ahmet Topuz seçildi. Meclisin açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Yeni yılın ülkemize, şehrimize tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. 2023, zorlukları yaşadığımız, depremi, afetleri ve acıları geride bıraktığımız bir yıl oldu. Rabbim 2024’te hep birlikte sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde güzel bir yıl geçirmemizi diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılının ilk yılı 2024’e adım attık. Geçtiğimiz ay vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimiz de oldu. Büyük üzüntü duyduk. Devletimiz fazlasıyla karşılık verdi. Rabbim mekanlarını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda üç meclis üyesinin partilerinden istifası sonrasında boşalan İmar ve Şehircilik Komisyonu, Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’na İYİ Parti’den Tunahan Berber seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve her yıl olduğu gibi kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen bakım ve onarım işlemleri için Başkan Söğüt’e tekrar yetki verildi. Amatör Spor Kulüplerine sağlanacak destek ile ilgili olarak gelen raporun da oy çokluğu ile kabul edilmesi sonrasında konuşan Başkan Söğüt, “Her yıl amatör spor kulüplerimize nakdi destek sağlıyoruz. Kulüplerimiz de bu destekle birlikte faaliyetlerini daha rahat şekilde gerçekleştiriyor. İlçemizde sporun güçlenmesine katkı sunuyorlar. Tüm kulüplerimize ve kulüplerde spor yapan sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLECEK

Mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 2 bin 673 metrekare yüz ölçümlü 2 birimli Aile Sağlığı Merkezi yapılarak 25 yıl süre ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve belediye başkanına protokol yapması noktasında yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili Başkan Söğüt meclis üyelerine de yapılacak çalışma hakkında bilgi aktardı. Konuya ilişkin konuşan Başkan Söğüt, “Yavuz Sultan Selim Mahallemizin uç noktasında sağlık ocağımız var. Mahallemiz baya büyük ve nüfus olarak kalabalık. Hem vatandaşlarımız hem ilçe sağlık müdürlüğümüz orta noktada sağlık ocağı talebinde bulundu. Biz de bu konuyu değerlendirdik. Yer tahsisi ve sağlık ocağının yapılarak işlevsel hale gelmesi için çalışmaları başlatacağız” ifadelerini kullandı.

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