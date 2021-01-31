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Yavuzelin’de yağmur etkili oldu

31.01.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Yavuzelin’de yağmur etkili oldu

Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.Yavuzeli’nde dün öğleden sonra başlayarak gece geç saatlere kadar yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.
Yavuzeli’nde dün öğleden sonra başlayarak gece geç saatlere kadar yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçilerin su sıkıntısı yaşadığı bu günlerde gelen yağmurun toprağı beslediğini belirten Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, “Uzun zamandan beri beklenen yağışlar ekinlere iyi geldi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi çiftçimizi sıkıntıya sokmuştu. Bu günlerde etkisini gösteren yağmurlarla ekinler adeta can buldu. Bu yıl kış aylarında fazla yağış görmedik. Yağan kar da kısa sürede eriyince toprak kurudu. Ancak Ocak ayında son birkaç gündür üst üste yağan yağışlar toprağı iyice doyurdu, toprak yapısının suyu tutma özelliği açısından iyi oldu. Çünkü çiftçinin en çok önemsediği yağışların zamanlı yağmasıdır. Yağışların zamanlı yağması bizleri çok mutlu etti. Bu yağışlarla birlikte bu dönem ürünleri gübreleme dönemidir. İlçemizde çiftçilerin yüzü yağışla güldü” diye konuştu.

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